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أسعار" الدولار" تفتح تعاملات اليوم بالبنوك عند مستويات 15.77 جنيه

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 09:21 ص
اسعار الدولار اليوم
اسعار الدولار اليوم
الفجر الاقتصادي

افتتحت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تعاملات اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2021 بالبنوك عند  سعر 15.64 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع وفقا لما اعلنه البنك المركزي.

وجاءت اسعار صرف الدولار في بقية البنوك كالاتي :

البنك الاهلي الكويتي

15.68 جنيه للشراء  و15.76 جنيه للبيع.

بنك التعمير والاسكان :

15.67 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني :

15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

 

المصرف العربي الدولي:

15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

بنك saib:

15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

 

كريدي اجريكول بنك :

15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

 

البنك الاهلي :

15.64 جنيه للشراءو 15.74 جنيه للبيع

 

بنك مصر:

15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

 

بنك التجاري الدولي :

15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

 

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