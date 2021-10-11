القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

يبحث جماهير كرة القدم، عن القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم، ومنافسه منتخب ليبيا، التي سوف تلعب في إطار مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.





ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر، مع نظيره منتخب ليببا، اليوم الإثنين الموافق الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري.





وتبدأ المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.





القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم





وتذاع المباراة التي سوف تجمع بين منتخبي مصر وليبيا، على قناة أون تايم سبورتس.





ويدخل منتخب مصر اللقاء وفي جعبته 7 نقاط محتلًا بهم المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة، بينما يحتل منتخب ليبيا المركز الثاني برصيد 6 نقاط.



