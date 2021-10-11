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بقيادة رونالدو.. موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 09:30 ص
مان يونايتد
مان يونايتد
محمد نادر

ينتظر عشاق الكرة الإنجليزية قمة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حينما يستضيف ليستر سيتي فريق مانشستر يونايتد يوم السبت الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري على ملعب "كينج باور" في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

ويأمل اصدقاء النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، في حصد نقاط المواجهة لتعويض النقاط التي فقدت في التعادل امام ايفرتون بهدف لمثله لحساب الجولة السابعة من الدوري.

في حين سيستغل اصدقاء النجم الإنجليزي جيمي فاردي، إقامة المباراة على ملعبهم، لاقتناص الثلاث نقاط لتعويض التعادل التي لحق بالفريق في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس بهدفين مقابل إثنين.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 14 نقطة، جمعها من أربع انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة.

في المقابل يحتل ليستر سيتي المركز ال 13 برصيد 8 نقاط، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلها وتلقى الخساره في ثلاثة مبارايات.

جدير بالذكر أن المباراة سوف تنقل عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للدوري الإنجليزي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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