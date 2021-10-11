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السجن المشدد ٣ سنوات لمتهم اعتدى على فتاة فى رمسيس

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 09:40 ص
ارشيفية
ارشيفية
داليا عادل
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، متهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بتهمة الاعتداء على طالبة في شارع رمسيس.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم «ط. ع» 29 سنة، اعتدى على المجني عليها «ن. ع» 27 سنة، بالقوة،، حيث إنها ضلت الطريق فاستدرجها إلى مكان خال من الأشخاص واحتضنها من الخلف لشل مقاومتها ولامس أماكن عوراتها ومواضع عفتها بيديه، وحال مقاومتها له أسقطها أرضًا، وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات، حيث كشفت التقرير الطبي من واقع الكشف على المجني عليها، أنها تعاني من خدوش وكدمات بالوجه واليدين وكدمة بالركبة اليسرى.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال المجنى عليها «نرمين.ع»، والتي قالت إنه حال سيرها بالطريق العام ضلت طريقها؛ تقابلت مع المتهم وبسؤاله عن مكان تواجد إحدى وسائل النقل فأرشدها للصعود إلى كوبري المشاة، فتتبعها وما إن دلفا حتى قام بالإعتداء عليها بأن قام بالإمساك بها من الخلف وملامسة أماكن عفتها، وحال مقاومتها له سقطت أرضَا وأحدث ما بها من إصابات مستكملًا فعله الإجرامي، وعقب ذلك سرق هاتفها ولاذ بالفرار.


الكلمات المفتاحية

مصر رمسيس اغتصاب اعتداء على فتاة

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