اسعار الذهب تستهل تعاملات اليوم على استقرار وسط توقعات بالهبوط

استهلت اسعار الذهب فى مصر تعاملات اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2021 على استقرار، وسط توقعات باتجاهها نحو الهبوط انعكاسا لتراجع الأسعار العالمية.

اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2021 :

سجلت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم 770 جنيه سعر جرام عيار 21، و 660 جنيه سعر جرام عيار 18، و 880 جنيه لسعر الجرام عيار 24، و 6160 جنيه لسعر الجنيه الذهب.

التوقعات تشير نحو الهبوط :

وتوقع العديد من المتعاملين في أسواق الذهب ان تتجه الأسعار في السوق المحلي نحو الهبوط بعد انخفاض أسعار الذهب الفورية والآجلة بنسبة 0.11% ليصل إلى 1755.45 دولار للاوقية.