السجن المشدد 10 سنوات بتهمة الاتجار فى مخدر الهيروين بالقاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد لسائق لمدة 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة حيازة مخدر الهيروين بقصد الإتجار فيه بمنطقة عين شمس.



كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم يعمل سائق وقد أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، كما احرز بقصد الإتجار جوهر مخدر « MDMB-4en-Pinace» في غير الأحوال المصرح بها قانونيا ويكون قد ارتكب جريمة الجناية، والمنصوص عليها بالمواد بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل الأول، والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان.



وقد ورد في أقوال الشهود وعلى رأسهم ملازم أول شرطة، أنه نفاذاَ لإذن النيابة العامة توجه إلى حيث أيقن مكان تواجد المتهم، فضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على مائة واثنان وسبعون لفافة ورقية تحوي كلاَ منها جوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي وهاتف جوال وميزان حساس، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ النقدي حصيلته والهاتف للاتصال بعملائه والميزان لتجزئه تجارته، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات لمحاكمته.