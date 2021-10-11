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مجلس إدارة " رواد للسياحة " يوافق علي السير في إجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم
الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 10:37 ص
نيفين سمير
وافق مجلس إدارة شركة رواد السياحة-رواد، على السير في إجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى 50 قرش للسهم، وإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد، والاستثمار في محفظة الأوراق المالية بمبلغ 30 مليون جنيه فأكثر.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن المجلس قد وافق أيضاً علي تفويض عبد اللطيف محمود محجوب في التوقيع عن الشركة.
وحققت شركة رواد السياحة - رواد صافي ربح بلغ 83.9 ألف جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 6.96 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت عوائد الشركة من أذون الخزانة وشهادة الاستثمار خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.91 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 7.82 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما ارتفعت أرباح الشركة من بيع استثمارات متاحة للبيع خلال الفترة لتسجل 5.877 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 191.47 ألف جنيه خلال نفس الفترة من 2020.
وكانت القوائم المالية المستقلة لشركة رواد السياحة - رواد، أظهرت أنها حققت أرباحاً بلغت 5.27 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 8.16 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.