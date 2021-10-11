مجلس إدارة " رواد للسياحة " يوافق علي السير في إجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم

وافق مجلس إدارة شركة رواد السياحة-رواد، على السير في إجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى 50 قرش للسهم، وإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد، والاستثمار في محفظة الأوراق المالية بمبلغ 30 مليون جنيه فأكثر.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن المجلس قد وافق أيضاً علي تفويض عبد اللطيف محمود محجوب في التوقيع عن الشركة.











