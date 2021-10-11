Advertisements

مجلس إدارة " رواد للسياحة " يوافق علي السير في إجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 10:37 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
وافق مجلس إدارة شركة رواد السياحة-رواد، على السير في إجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى 50 قرش للسهم، وإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد، والاستثمار في محفظة الأوراق المالية بمبلغ 30 مليون جنيه فأكثر.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن المجلس قد وافق أيضاً علي تفويض عبد اللطيف محمود محجوب في التوقيع عن الشركة.



وحققت شركة رواد السياحة - رواد صافي ربح بلغ 83.9 ألف جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 6.96 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت عوائد الشركة من أذون الخزانة وشهادة الاستثمار خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.91 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 7.82 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

فيما ارتفعت أرباح الشركة من بيع استثمارات متاحة للبيع خلال الفترة لتسجل 5.877 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 191.47 ألف جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

وكانت القوائم المالية المستقلة لشركة رواد السياحة - رواد،  أظهرت أنها حققت أرباحاً بلغت 5.27 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 8.16 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

أخبار تهمك

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأخطبوط يحسم موقفه من البقاء في صفوف الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

3 تعديلات على تشكيل مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ يوم

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل عقد معلول الجديد في الأهلي

منذ أقل من ساعة

محامي نجم الزمالك يفجر قنبلة مدوية عن رحيله للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ ساعتين و 22 دقيقة

القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يتوجه إلى بودابست للمشاركة في قمة دول تجمع "فيشجراد"

منذ ساعة و 28 دقيقة

بأمر كارتيرون.. مركز جديد لـ شيكابالا مع الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. كيروش يجهز مفاجأة قوية للمنتخب الليبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:30 ص

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

11:00 م

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

09:01 ص

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

02:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements