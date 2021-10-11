مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم مروع بالشرقية

لقي شاب مصرعه وأصيب 3 آخرين حالتهم خطرة، إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين "توك توك" و"تروسيكل".



وشهد طريق "بلبيس- القاهرة الزراعي" أمام مدخل عزبة السدرة ناحية قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس، حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين ما أسفر عن وفاة شاب وإصابة 3 أخرين.

بلاغ بالحادث

تلقي اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارًا من، اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية يفيد، بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغًا من مستشفي الزوامل المركزي تقيد باستقبال 4 مصابين حالتهم خطرة اثر حادث تصادم بطريق "بلبيس-القاهرة الزراعي" فيما تجمعت أسرهم أمام المستشفي بعد معرفتهم بالحادث.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس لمكان المستشفي وفرضت كردونًا أمنيا بمحيطها ومنعت الأهالي من الدخول، فيما تبين من تحريات المباحث أن المصابين كانوا يستقلون تروسيكل وتوك توك بين مدخل قرية أنشاص الرمل وقرية الزوامل بطريق "بلبيس-القاهرة الزراعي" أمام عزبة السدرة.