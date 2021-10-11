الموت يفجع الفنان أحمد فهمي

أعلن الفنان أحمد فهمي وفاة والدة زوجته المطربة أميرة فراج في صباح اليوم وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



كتب أحمد فهمي عبر صفحته قائلا "إن الله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى حمايا الغالي الأستاذ أحمد فراج أرجو الدعاء له بالرحمة وبالمغفرة".



يذكر أن الفنان أحمد فهمي شارك في أغنية "نجمة معدية" برفقة فريقة "واما" الذي حققت نجاحا كبيرا عبر صفحته الشخصية موقع "اليوتيوب" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وماستر توما، منتج منفذ محمد سرور.







وتقول كلمات الأغنية قائلا "لا لا لا، طلعت على الصحراوي بالعربية ماشيه ماشيه بالعربية، عدت من جنبها عربية مشغله مزيكا أوربية، عالي الجو الجو الجو عالي الجو الجو".