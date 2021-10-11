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المحامين تنتهي من لائحة الشئون القانونية.. وجلسات نقاشية حولها قريبا

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 10:47 ص
المحامين
المحامين
آيات عامر
أعلن المحامي إبراهيم سعودي، المشرف على إدارة الشئون القانونية بنقابة المحامين، الانتهاء من إعداد مشروع لائحة العمل داخل القطاع القانوني (الإدارة القانونية) بنقابة المحامين.
الانتهاء من إعداد مشروع لائحة العمل داخل القطاع القانوني
وقال سعودي في بيان له: التزامًا بنهج الشفافية مع المحامين والمحاميات، فإنه في ضوء أرائكم ومقترحاتكم تم الانتهاء من إعداد مشروع لائحة العمل داخل القطاع القانوني (الإدارة القانونية) بنقابة المحامين، وسيتم عرضها على المحامين في حلقة نقاشية خلال أيام معدودة، وسأعلن عن موعدها لمن يرغب في الحضور والمتابعة.
إطلاق صفحة رسمية على الفيسبوك للقطاع القانوني
وكشف عن إطلاق صفحة رسمية على الفيسبوك للقطاع القانوني (الإدارة القانونية) لتكون جسرا للتواصل بين المحامين والقطاع القانوني بالنقابة (الإدارة القانونية)، وتيسير سبل التعامل والتعاون معها لهم ولجمهور المتعاملين مع القطاع القانوني.

وكان سعودي، فور توليه مهمة الإشراف على إدارة الشئون القانونية بنقابة المحامين، أعلن انه سوف يعمل على استحداث لائحة لإدارة الشئون القانونية بالنقابة لضبط الأمور فيها.

وأوضح: أول ما تحتاج إليه أي إدارة في أي مؤسسة هي لائحة (نظام يضبط إيقاع عملها)، لذلك فإن المنطلق الأول والخطوة الأولى لتطوير الإدارة القانونية لنقابة المحامين أن يكون لهذه الإدارة لائحة تحكم كل صغيرة وكبيرة في نظام العمل بها.

وسبق أن أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارا بإسناد مهمة الإشراف على إدارة الشئون القانونية ‏بالنقابة العامة للمحامين لإبراهيم عبد العزيز سعودي، المحامي ‏بالنقض والدستورية والإدارية العليا، كمتطوع بلا أجر.‏

وجاء نص القرار كالتالي: ‏بعد الاطلاع على قانون المحاماة قد قررنا أنه يسند إلى إبراهيم عبدالعزيز سعودي المحامي بالنقض والدستورية ‏والإدارية العليا ـ متطوعًا بلا أجر ـ وتحت إشرافنا المباشر القيام بمهام؛ الإشراف ‏العام على إدارة الشئون القانونية بنقابة المحامين، ووضع الرؤية والتصور ‏لتطوير وإعادة التوصيف الوظيفي وقوائم المهام وهيكلة وتنظيم وتوزيع العمل ‏داخل الإدارة بما يكفل حسن قيامها بآداء مهامها.

الكلمات المفتاحية

نقابة المحامين المحامين إدارة قانونية

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