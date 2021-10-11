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هيرميس تنجح في إتمام طرح شركة جديدة بالبورصة السعودية

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 10:45 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس – المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة – عن قيام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بتقديم الخدمات الاستشارية في عملية الطرح العام لشركة أكوا باور  (ACWA Power)في السوق المالية السعودية (تداول)، وذلك في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليار ريال سعودي (1.2 مليار دولار أمريكي). وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير سجل الاكتتاب المشترك و متعهد التغطية في الصفقة.

وقد تم بدء التداول اليوم على أسهم شركة أكوا باور تحت كود بلومبرج "ACWA AB EQUITY"، حيث قامت أكوا باور بطرح 81.199.299 سهم من أسهم الشركة، أو ما يمثل 11.1% من رأس مال الشركة، وذلك بسعر 56 ريال للسهم.وبناءً على ذلك بلغ إجمالي رأس المال السوقي للشركة 41.0 مليار ريال (10.9 مليار دولار).  


وفي هذا السياق أعرب محمد أبو سمرة العضو المنتدب  في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس ، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة أكوا باور على إتمام هذا الطرح الضخم الذي يعد الأكبر في المملكة العربية السعودية منذ طرح شركة أرامكو، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة، التي جذبت اهتمام المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء، تأتي بعد أيام من نجاح الشركة في طرح أسهم شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك للحفر) في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وهو ما يعد شهادة واضحة على كفاءة أداء الفريق وقدرته على الربط بين فرص الاستثمار المحلية والمستثمرين الدوليين. وأوضح أبو سمرة أن الصفقة الأخيرة ستعزز من قدرة الشركة على توظيف حالة التعافي القوية التي تشهدها أسواق الأسهم بالمملكة العربية السعودية بفضل جهود الدعم والتحفيز الشديدة التي بذلتها الدولة، علمًا بأن القطاع نجح في إعداد مجموعة قوية من الصفقات الجديدة التي سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة. 

تأسست شركة "أكوا باور" في الرياض عام 2004، وهي مطور خاص ومالك ومشغل لمشاريع طويلة المدى متعاقد عليها لتوليد الطاقة وتحلية المياه حول العالم. كما تعمل الشركة باستمرار على تحسين محفظة مشروعاتها، حيث تمتلك شركة "أكوا باور" اليوم 64 مشروعًا قيد التشغيل أو الإنشاء أو التطوير المتقدم في 13 دولة عبر ثلاث قارات، بتكلفة إجمالية تبلغ 248 مليار ريال (66 مليار دولار أمريكي). ومن خلال مشروعاتها، تقوم الشركة بتوليد 20.3 جيجا وات من الكهرباء، وإنتاج 2.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.

وقد مثّل عام 2021 علامة فارقة في سجل إنجازات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، حيث نجح القطاع في إتمام سلسلة من الصفقات الناجحة بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليار دولار، من بينها 8 صفقات بأسواق الأسهم وحدها. وقد شمل ذلك قيام القطاع بدور مدير الطرح المشترك لعملية الطرح العام الأولي لشركة «أدنوك للحفر» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية البالغ قيمتها 4.0 مليار درهم إماراتي، و قيامه بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام لأسهم شركة "الياه سات" في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 2.7 مليار درهم إماراتي، بالإضافة إلى قيامه بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الطرح المشترك لصفقة طرح أسهم شركة فوري في البورصة المصرية بقيمة 1,2 مليار جنيه مصري. كما قام القطاع بدور مدير سجل الاكتتاب المشترك و متعهد التغطية في صفقة الطرح العام لأسهم شركة «الخريف» لتنقية المياه والطاقة في السوق المالية السعودية "تداول" بقيمة 144 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى الطرح الأولي لشركة «ذيب لتأجير السيارات» بقيمة 138 مليون دولار أمريكي في السوق المالية السعودية "تداول"، فضلًا عن إتمام تقديم خدماته الاستشارية في صفقتي دمج واستحواذ لشركة «أغذية» خلال العام.

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