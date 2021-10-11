محافظ بورسعيد يشهد طابور الصباح بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات





شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، طابور الصباح بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات، وذلك فى ثانى أيام العام الدراسي الجديد، رافقه خلالها الدكتور نبوي باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.



وأكد "محافظ بورسعيد " خلال كلمته بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، على أهمية إلتزام الطلاب فى المدارس وأنه لن يتم السماح بالغياب خلال العام الدراسي، حيث يشهد العام الدراسى الحالى تكثيف الجهود من جميع الجهات المعنية لتوفير أفضل مناخ دراسي للطلاب، موجها بالحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والتزام التباعد الاجتماعى حرصا على سلامتهم.



وتابع "المحافظ " سير وانتظام العملية التعليمية في مدرسة ( الشهيد مصطفي خضر) ومدرسة الشهيد محمود سالم الابتدائية، وأطلع على إجراءات المدرسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن العملية التعليمية ببورسعيد شهدت انتظاما ونسبة حضور عالية للطلاب،و ذلك من خلال رصد وتفقد عدد من المدارس بجميع الاحياء خلال يومين،

و شدد محافظ بورسعيد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب، مؤكدا أن هناك تنسيق بين مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم ببورسعيد لمتابعة المدارس والمرور عليها بصفة مستمرة خلال العام الدراسي للحفاظ على سلامة الطلاب.



كما وجه المحافظ بضرورة اعتماد الطلاب على أنفسهم والابتعاد عن الدروس الخصوصية، والالتزام فى المدارس من أجل تحصيل المناهج الدراسية والالتحاق بالأنشطة الفنية والرياضية الثقافية المختلفة والتى تساهم فى رفع القدرات والمهارات الإدراكية لدى الطلاب