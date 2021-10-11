الغربية تتصدر المركز الأول فى تحقيق المستهدف من تطعيمات كورونا



قال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن المحافظة تصدرت المركز الأول في تحقيق المستهدف اليومي من التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تم تطعيم عدد ٢٠٣٩٨ مواطن بنسبة ٨٥٪؜ بالمراكز الثابتة، وتطعيم ٣٥٥٤ في المراكز المتنقلة بنسبة ٣١٪، ليصل إجمالي من تطعيمهم أمس إلى ٢٣٩٤٢ مواطن، لتحقق الغربية بذلك نسبة ١٠٤٪؜ من المستهدف اليومي للتطعيم مما جعلها تتصدر قائمة محافظات الجمهورية في تنفيذ تطعيمات فيروس كورونا المستجد.



وناشد الدكتور طارق رحمي جموع المواطنين بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح كونه الوسيلة الأكثر فاعلية في الوقاية من فيروس كورونا المستجد،مع استمرار توخي الحذر وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من (ارتداء الكمامات، التباعد، غسل الأيدي بصورة مستمرة وتجنب الأماكن المزدحمة).



وأشار المحافظ إلى أن المحافظة قد اطلقت حملة توعوية مكبرة عبر وسائل الإعلام، من خلال الشاشات الإلكترونية، الصفحة الرسمية الخاصة بها وطبع وتوزيع منشورات التوعية بأهمية اللقاح، إلى جانب توجيه المديريات والهيئات لتوعية العاملين بها والمترددين عليها، إذ تهدف هذه الحملات في المقام الأول لتشجيع المواطنين على التسجيل وتلقي اللقاح وكذلك رفع وعي المواطنين بأهمية تلقي اللقاح، ومدى أمانه وفاعليته، كما تهدف لنشر أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.



كما صرح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة أن أماكن تلقي اللقاح بالمحافظة ليست مقتصرة فقط على المراكز الصحية ولكن تم توفير أماكن مخصصة داخل مراكز الشباب أيضًا لاستقبال أكبر عدد من وز المواطنين، ذلك بالإضافة إلى المراكز المتنقلة، مما سهل على المواطنين التسجيل وتلقي اللقاح بسهولة، إلى جانب القوافل المتحركة التي جابت المصالح الحكومية بدايةً من ديوان المحافظة وحتى المديريات ومقرات المراكز والمدن والأحياء.