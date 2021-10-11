محمد محيي نجم أكتوبر على محطة راديو إنرجي

اختارت محطة راديو إنرجي، المطرب محمد محيي ليكون نجم شهر أكتوبر، ومن المقرر أن تحتفي المحطة، بأعماله وأغانيه.



وستذيع محطة إنرجي 92.1 أغاني محمد محيي على مدار الساعة خلال شهر أكتوبر الحالي، قبل أن يحل ضيفا على إحدى برامجها الذي سيتم تحديد موعد بثه قريبًا.



ويحرص راديو إنرجي على اختيار نجم شهريا للاحتفاء بتاريخه وذكريات الجمهور مع ألبوماته وأغانيه واستضافتهم وعلى رأسهم أصالة ونانسي عجرم ونوال الزغبي مؤخرًا.