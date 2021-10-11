Advertisements

محمد محيي نجم أكتوبر على محطة راديو إنرجي

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 11:15 ص
محمد محيي
محمد محيي
لمياء علي
اختارت محطة راديو إنرجي، المطرب محمد محيي ليكون نجم شهر أكتوبر، ومن المقرر أن تحتفي المحطة، بأعماله وأغانيه.

وستذيع محطة إنرجي 92.1 أغاني محمد محيي على مدار الساعة خلال شهر أكتوبر الحالي، قبل أن يحل ضيفا على إحدى برامجها الذي سيتم تحديد موعد بثه قريبًا.

ويحرص راديو إنرجي على اختيار نجم شهريا للاحتفاء بتاريخه وذكريات الجمهور مع ألبوماته وأغانيه واستضافتهم وعلى رأسهم أصالة ونانسي عجرم ونوال الزغبي مؤخرًا.

الكلمات المفتاحية

نجم اكتوبر محمد محيي انرجي الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. الأخطبوط يحسم موقفه من البقاء في صفوف الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

3 تعديلات على تشكيل مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. كيروش يجهز مفاجأة قوية للمنتخب الليبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ يوم

عاجل.. السيسي يتوجه إلى بودابست للمشاركة في قمة دول تجمع "فيشجراد"

منذ ساعة و نصف

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تفاصيل عقد معلول الجديد في الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بأمر كارتيرون.. مركز جديد لـ شيكابالا مع الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

محامي نجم الزمالك يفجر قنبلة مدوية عن رحيله للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعتين

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

حفلات الرياض على صفيح ساخن

قريبا.. أصالة فى أول لقاء إذاعي على راديو إنرجي ونجمة الشهر

أصالة تروج لأول حلقة إذاعية لها على راديو إنرجي

سميرة سعيد ضيفة راديو "إنرجي" في يونيو

الأربعاء.. سميرة سعيد ضيفة أهلاً وزحما على راديو إنرجي

نانسي عجرم ضيفة شهر أغسطس على راديو إنرجي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:30 ص

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

11:00 م

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

09:01 ص

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

02:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements