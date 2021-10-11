وزير الإسكان يستعرض البدائل المقترحة لمشروع تطوير مدخل الجيزة الجنوبى









عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لاستعراض البدائل المقترحة لمشروع إعادة تخطيط وتطوير المدخل الجنوبى لمدينة الجيزة، والذى يهدف للربط والتكامل مع المشروعات التنموية الكبرى فى النطاق المحيط، والاستغلال الأمثل للأراضى المتاحة على الواجهة النيلية، والمحاور الرئيسية، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والمجموعة الاستشارية للمشروع.

وأكد وزير الإسكان، أن المشروع يهدف أيضاً لربط منطقة المدخل الجنوبى للجيزة بالمحاور الرئيسية المحيطة، وإنشاء مركز نقل جماعى بمنطقة المنيب لحل مشكلة منظومة النقل والمواقف العشوائية، وما تسببه من اختناقات مرورية بتلك المنطقة، وإنشاء مراكز إدارية وخدمية تلبى احتياجات المواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء المجموعة الاستشارية، مخطط تطوير المنطقة، ومقترح استعمالات الأراضى، ومحاور الحركة، ومقترحات الحلول المرورية، والتعامل مع مواقف وسائل المواصلات المختلفة، من أجل تيسير الحركة المرورية، بجانب استعراض الأنشطة والمشروعات السكنية والخدمية المقترح تنفيذها.