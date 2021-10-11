في هذا الموعد إيهاب توفيق يحيي حفلته الغنائية بدار الأوبرا

يحي الفنان إيهاب توفيق حفلا غنائيا كبيرا يوم الأثنين الموافق 18 أكتوبر المقبل، ومن المقرر إقامتها بدار الأوبرا المصرية على خشبة مسرح النافورة.



كما يقدم الفنان وائل كافوري مجموعة من أغانيه المميزة ومنها "زحمه الأيام، يوم يحلو، سحراني، أحلي منهم، تترجي فيا".





ومن جانب أخر يذكر أن الفنان إيهاب توفيق طرح أغنيته الجديدة بعنوان "طلقة" الذي حققت نجاحا كبير عبر صفحته الشخصية موقع "اليوتيوب" وهي من كلمات أحمد عبد النبي وألحان تيم علي، وتوزيع محمد شفيق.