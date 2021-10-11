Advertisements

محافظ الغربية يشهد طابور الصباح بمدرسة فى زفتى (صور)

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
أيمن يحيي

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، الطابور الصباحي بمدرسة الحسيني محمد عجاج بزفتى، وذلك في ثالث أيام الدراسة من العام الدراسي الجديد، بحضور، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، ونجوى العشيري السكرتير العام المساعد وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وحرص المحافظ على مشاركة طلاب المدرسة فقرات الطابور الصباحي من ( التمارين الحركية الصباحية، تحية العلم، الاستماع للبرنامج الإذاعي لطلبة المدرسة والذي تحدث فيه الطلاب عن مبادرة " حياة كريمة" وهدفها).

كما وجه المحافظ بتثبيت فقرة في الإذاعة المدرسية اليومية بجميع مدارس المحافظة عن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وأهدافها ومردودها على رفع مستوى الخدمات المقدمة بالقرى المصرية وخاصةً الأكثر احتياجًا منها، موجهًا بتخصيص مكافأة مالية لأخصائية الصحافة بالمدرسة لتميزها في إعداد فقرات الإذاعة المدرسية.

وتفقد المحافظ معرضًا فنيًا عن "حياة كريمة" وما تم إنجازه على أرض مركز زفتى، وأعرب عن سعادته بوعي الطلاب بالمبادرة الرئاسية والتى تنفذ بقراهم، كما تفقد المحافظ الفصول الدراسية للتأكد من سير اليوم الدراسي في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويُذْكَرْ أن المدرسة تشمل عدد ١٥٠٠ طالب مقسمين على مرحلتين صباحية ومسائية لتقليل كثافة الفصول وتحقيق التباعد.

ومن الجدير بالذكر أن مدرسة الشهيد الحسيني عجاج هي أحد المدارس التي تم تطويرها ضمن مبادرة " حياة كريمة" بتكلفة إجمالية قدرها ٤.٨ مليون جنيه لتخدم ٣٨٩٥٥ مواطن من أهالي القرية.
محافظ الغربية يشهد طابور الصباح بمدرسة فى زفتى (صور)
محافظ الغربية يشهد طابور الصباح بمدرسة فى زفتى (صور)
محافظ الغربية يشهد طابور الصباح بمدرسة فى زفتى (صور)
محافظ الغربية يشهد طابور الصباح بمدرسة فى زفتى (صور)
محافظ الغربية يشهد طابور الصباح بمدرسة فى زفتى (صور)
محافظ الغربية يشهد طابور الصباح بمدرسة فى زفتى (صور)
محافظ الغربية يشهد طابور الصباح بمدرسة فى زفتى (صور)
محافظ الغربية يشهد طابور الصباح بمدرسة فى زفتى (صور)
محافظ الغربية يشهد طابور الصباح بمدرسة فى زفتى (صور)
محافظ الغربية يشهد طابور الصباح بمدرسة فى زفتى (صور)
محافظ الغربية يشهد طابور الصباح بمدرسة فى زفتى (صور)
محافظ الغربية يشهد طابور الصباح بمدرسة فى زفتى (صور)
محافظ الغربية يشهد طابور الصباح بمدرسة فى زفتى (صور)
محافظ الغربية يشهد طابور الصباح بمدرسة فى زفتى (صور)
محافظ الغربية يشهد طابور الصباح بمدرسة فى زفتى (صور)
محافظ الغربية يشهد طابور الصباح بمدرسة فى زفتى (صور)
محافظ الغربية يشهد طابور الصباح بمدرسة فى زفتى (صور)
محافظ الغربية يشهد طابور الصباح بمدرسة فى زفتى (صور)
محافظ الغربية يشهد طابور الصباح بمدرسة فى زفتى (صور)
محافظ الغربية يشهد طابور الصباح بمدرسة فى زفتى (صور)

الكلمات المفتاحية

مصر طارق رحمي تطهير المدارس الفجر التعليم اخبار الرياضه

أخبار تهمك

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

3 تعديلات على تشكيل مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كيروش يجهز مفاجأة قوية للمنتخب الليبي

منذ حوالي 6 ساعات

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل عقد معلول الجديد في الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السيسي يتوجه إلى بودابست للمشاركة في قمة دول تجمع "فيشجراد"

منذ ساعة و نصف

بأمر كارتيرون.. مركز جديد لـ شيكابالا مع الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ حوالي 14 ساعة

محامي نجم الزمالك يفجر قنبلة مدوية عن رحيله للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ يوم

عاجل.. الأخطبوط يحسم موقفه من البقاء في صفوف الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يشارك في طابور الصباح وتحية العلم.. ويناشد التلاميذ بالمشاركة في بناء الوطن ورفع رايته (صور)

مع بداية عام دراسي جديد.. روشتة نصائح هامة للطلاب

نصائح هامة للأباء والأبناء قبل بدء العام الدراسي الجديد

قبل العام الدراسي الجديد.. معلومات ونصائح مهمة لـ الطلاب

تعليق جمعية المدارس الخاصة على زيادة المصروفات (فيديو)

محافظ الشرقية بين التلاميذ في طابور الصباح (صور)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:30 ص

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

11:00 م

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

09:01 ص

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

02:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements