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تعرف على معلق مباراة مصر وليبيا اليوم الإثنين في تصفيات كأس العالم

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 11:01 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
الفجر الرياضي
سيواجه منتخب مصر نظيره منتخب ليبيا، مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأعلن الإعلامي أحمد شوبير بأنهسيكون  معلقاً علي مباراة مصر وليبيا الساعة ٩ مساءً في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 علي OnTime Sports 

وفاز منتخب مصر على نظيره منتخب ليبيا، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بينهما يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وسيتم نقل مواجهة مصر ضد ليبيا على قناة أون تايم سبورت on time sports، التي تذيع المباراة بشكل حصري بعد أن نجحت في الحصول على حقوق نقل جميع مباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم 2021.

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