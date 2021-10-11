موعد مباراة إنجلترا والمجر في تصفيات كأس العالم 2022

يترقب منتخب إنجلترا مباراة هامة في مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لعام 2022 بدولة قطر.





ويواجه منتخب إنجلترا يوم الثلاثاء القادم الموافق 12‪-‬10 منتخب المجر، ضمن منافسات دور المجموعات لتصفيات كأس العالم.





وكان أنتهت مباراة الذهاب بينهم في شهر سبتمر الماضي، باكتساح الإنجليز بأربع أهداف دون رد من منتخب المجر.





يذكر أن منتخب المجر يقع في قاع المجموعة التاسعة برصيد 10 نقاط، بينما يترأس المنتخب الإنجليزي المجموعة برصيد 19 نقطة.





موعد المباراة

سيطلق الحكم صفارة المباراة فى تمام الساعة :

‪8:45 ‬ مساءًا بتوقيت القاهرة.

9‪:‬45 مساءًا بتوقيت السعودية.

10‪:‬45 بتوقيت الإمارات.



