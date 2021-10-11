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مقاعد جديدة لطلاب الخانكة بعد واقعة افتراش الأرض

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 11:06 ص
طلاب
طلاب
محمد ضوه
أدى طلاب مدرس المثلث الابتدائية بالخانكة، يومهم الدراسي، اليوم، جالسين على مقاعد جديدة، وبكل مقعد طفلان، لمراعاة الكثافات العددية، وهم نفس الطلاب الذي قضوا أمس الأحد، أول يوم دراسي لهم على الأرض، بدون مقاعد بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لهم.
إحالة مدير مدرسة المثلث الابتدائية بالخانكة للتحقيق
فيما أصدر الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، قرارًا بإحالة مدير مدرسة المثلث الابتدائية بالخانكة للتحقيق وعزله من منصبه، وتعيين مدير آخر بدلا منه في واقعة جلوس طلاب أحد الصفوف بالمدرسة علي الأرض لعدم وجود مقاعد دراسية.
إرسال لجنة من الأبنية التعليمية لمد الطلاب بالمقاعد اللازمة
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى إرسال لجنة من الأبنية التعليمية لمد الطلاب بالمقاعد اللازمة لهم وسيجلس الطلاب تحت أي ظرف اعتبارا من الغد علي مقاعد طلابية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى تزويد المدرسة بعدد من المقاعد، والانتهاء من فرش الفصل الذي شهد واقعة جلوس الطلاب على الأرض.

وأكد وكيل الوزارة أنه جرى التنبيه والتشديد على مدارس التعليم الابتدائي ذات الكثافات المرتفعة بأن تقوم بالعمل بنظام الفترات الممتدة لتخفيف الكثافات والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في المدارس، مشددًا على مديري الإدارات بتكثيف المتابعات على المدارس في الفترة القادمة لمتابعة تخفيف الكثافات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

الكلمات المفتاحية

مدارس الخانكة طلاب على الارض طلاب الأبنية التعليمة

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