ديفيد جيمس يشيد بما يقدمه صلاح مع ليفربول

علق ديفيد جيمس، لاعب ليفربول السابق، على المستوى الرائع الذي يقدمه المصري محمد صلاح نجم الريدز في الموسم الحالي.





وكشف جيمس، في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "فإن هذا الموسم عاد الدولي المصري إلى المستوى الذي كان عليه في الموسم قبل الماضي".





وأشار: "وسجل محمد صلاح الكثير من الأهداف بالعام الماضي، وأنا معجب بمو، وفي نفس الوقت أكون أحيانًا محبطًا منه بعض الشيء".





وأضاف: "والعديد من مباريات ليفربول في الموسم الماضي كانت تبنى بشكل أساسي على صلاح، وهذا سبب تسجيل مو للعديد من الأهداف".





وتابع: "وعن هذا الموسم، يمثل ص لاح جزء كبير من فريق ليفربول الذي يلعب مرة أخرى بالمستوى الذي فاز به بالدوري الإنجليزي الممتاز قبل عامين".





وواصل: "بالطبع هذا صلاح الذي يحبه الجميع، حيث لا يعتمد عليه الفريق بشكل كامل، ولا يتعين على مو فعل المزيد لصالح المجموعة".





وأتم: "أعتقد أن هدف صلاح ضد السيتي كان على أعلى مستوى، كما أن أداءه في تلك المباراة يؤكد حقيقة أن مو عاد إلى قمة مستواه".



