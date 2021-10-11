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ديفيد جيمس يشيد بما يقدمه صلاح مع ليفربول
الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 11:05 ص
غدير أحمد
علق ديفيد جيمس، لاعب ليفربول السابق، على المستوى الرائع الذي يقدمه المصري محمد صلاح نجم الريدز في الموسم الحالي.
وكشف جيمس، في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "فإن هذا الموسم عاد الدولي المصري إلى المستوى الذي كان عليه في الموسم قبل الماضي".
وأشار: "وسجل محمد صلاح الكثير من الأهداف بالعام الماضي، وأنا معجب بمو، وفي نفس الوقت أكون أحيانًا محبطًا منه بعض الشيء".
وأضاف: "والعديد من مباريات ليفربول في الموسم الماضي كانت تبنى بشكل أساسي على صلاح، وهذا سبب تسجيل مو للعديد من الأهداف".
وتابع: "وعن هذا الموسم، يمثل صلاح جزء كبير من فريق ليفربول الذي يلعب مرة أخرى بالمستوى الذي فاز به بالدوري الإنجليزي الممتاز قبل عامين".
وواصل: "بالطبع هذا صلاح الذي يحبه الجميع، حيث لا يعتمد عليه الفريق بشكل كامل، ولا يتعين على مو فعل المزيد لصالح المجموعة".
وأتم: "أعتقد أن هدف صلاح ضد السيتي كان على أعلى مستوى، كما أن أداءه في تلك المباراة يؤكد حقيقة أن مو عاد إلى قمة مستواه".