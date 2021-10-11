Advertisements

ديفيد جيمس يشيد بما يقدمه صلاح مع ليفربول

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 11:05 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
غدير أحمد
علق ديفيد جيمس، لاعب ليفربول السابق، على المستوى الرائع الذي يقدمه المصري محمد صلاح نجم الريدز في الموسم الحالي.

وكشف جيمس، في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "فإن هذا الموسم عاد الدولي المصري إلى المستوى الذي كان عليه في الموسم قبل الماضي".

وأشار: "وسجل محمد صلاح الكثير من الأهداف بالعام الماضي، وأنا معجب بمو، وفي نفس الوقت أكون أحيانًا محبطًا منه بعض الشيء".

وأضاف: "والعديد من مباريات ليفربول في الموسم الماضي كانت تبنى بشكل أساسي على صلاح، وهذا سبب تسجيل مو للعديد من الأهداف".

وتابع: "وعن هذا الموسم، يمثل صلاح جزء كبير من فريق ليفربول الذي يلعب مرة أخرى بالمستوى الذي فاز به بالدوري الإنجليزي الممتاز قبل عامين".

وواصل: "بالطبع هذا صلاح الذي يحبه الجميع، حيث لا يعتمد عليه الفريق بشكل كامل، ولا يتعين على مو فعل المزيد لصالح المجموعة".

وأتم: "أعتقد أن هدف صلاح ضد السيتي كان على أعلى مستوى، كما أن أداءه في تلك المباراة يؤكد حقيقة أن مو عاد إلى قمة مستواه".

الكلمات المفتاحية

يقدمه صلاح ليفربول صلاح مع ليفربول ديفيد جيمس

أخبار تهمك

عاجل.. كيروش يجهز مفاجأة قوية للمنتخب الليبي

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ حوالي 14 ساعة

محامي نجم الزمالك يفجر قنبلة مدوية عن رحيله للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بأمر كارتيرون.. مركز جديد لـ شيكابالا مع الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعتين

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السيسي يتوجه إلى بودابست للمشاركة في قمة دول تجمع "فيشجراد"

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأخطبوط يحسم موقفه من البقاء في صفوف الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل عقد معلول الجديد في الأهلي

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ يوم

3 تعديلات على تشكيل مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أسطورة ليفربول: الكل يركز على تراجع مستوى صلاح وتركوا ماني وفيرمينو!

موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها

إيان رايت: ماني يستطيع تكرار إنجاز صلاح

قائد ليفربول يفاجئ محمد صلاح بتصريح ناري

مبابي يحطم أسطورة "شباب" ميسي ورونالدو

حوار لـ "الفجر"- نجمة ليفربول وإنجلترا: صلاح سبب توّهج الريدز.. وفان دايك الأفضل في العالم.. وأتمني زيارة مصر قريبًا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:30 ص

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

11:00 م

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

09:01 ص

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

02:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements