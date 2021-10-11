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قطاع الأعمال: بيع 130 الف قنطار قطن خلال شهر من تطبيق المنظومة الجديدة

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 10:48 ص
القطن المصري
القطن المصري
أحمد الشيخ

قالت وزارة قطاع الأعمال إنها باعت نحو 130 ألف قنطار خلال شهر واحد من تعميم منظومة تداول القطن على جميع المحافظات خلال موسم حصاد هذا العام.

 

جاء هذا خلال  تقرير تلقاه وزير قطاع الأعمال حول سير العمل بالمنظومة خلال الفترة من 1/9/2021 إلى 2/10/2021 اثناء ترأسه اجتماع اجتماعا للجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن لمتابعة تنفيذ منظومة تجارة القطن الجديدة للموسم الحالي 2021-2022 والمطبقة على مستوى الجمهورية ، تضمن كميات الأقطان الوادرة لمراكز التجميع التي تم افتتاحها بعدد من المحافظات بالوجهين القبلي والبحري، وكذلك كميات الأقطان المباعة من خلال المزادات.

 

وأظهر التقرير أنه تم فتح مراكز التجميع استلام الأقطان من المزارعين وبيعها في مزادات علنية بالمحافظات التالية: الفيوم، بنى سويف، أسيوط، المنيا، سوهاج، الشرقية، الإسماعيلية ، كفر الشيخ، الدقهلية، المنوفية، الغربية.


وتوزعت كميات القطن المباعة خلال  تلك الفترة بين  71 ألفا في الوجه القبلي و59 ألفا بالوجه البحري.

 

جدير بالذكر أنه تم تحديد عدد 21 مركزا للتجميع في الوجه القبلي و181 مركزا للتجميع في الوجه البحري، حيث يتم عبر هذه المراكز توفير أكياس من الجوت للمزارعين - بسعر التكلفة - لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى لبيعها في مزادات علنية بين شركات التجارة.

 

و تساهم هذه المنظومة في الحفاظ على نظافة القطن وجودته فضلا عن تحقيق أفضل سعر للمزارع من خلال بيع القطن في مزادات علنية.

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