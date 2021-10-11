Advertisements

عاجل| "الدواء" تعلن إدراج مواد جديدة في جدول المخدرات

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 11:09 ص
ارشيفية
ارشيفية
منى صموئيل


أعلنت هيئة الدواء المصرية إضافة ٢٠ مادة جديدة إلى القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بقانون المخدرات رقم (١٨٢) لسنة ١٩٦٠ الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها.


في ضوء اختصاصات هيئة الدواء المصرية المقررة بالقانون رقم (١٥١) لسنة ٢٠١٩ وحلول الهيئة محل وزارة الصحة في اختصاصاتها المذكورة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (١٢٧) لسنة ١٩٥٥، ومنها اختصاص الهيئة بتنظيم وتسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الطبية، والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ولا سيما إدراج المواد على جداول المخدرات.  

جاء ذلك في القرار رقم (٤٤٤) لسنة ٢٠٢١ والذي بدأ العمل به فور نشره اليوم بالعدد رقم (٢٢٧) بجريدة الوقائع الرسمية.
 
وكانت الهيئة قد أصدرت قرارين اخرين في وقت سابق؛ وهما القرار رقم (٤٤٢) لسنة ٢٠٢۱ بشأن إدراج ٨ مواد جديدة بالفقرة ج من جدول المخدرات رقم (٣)، والذي بدأ العمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره بالعدد رقم (۲۱٩) بجريدة الوقائع الرسمية، قرار رقم (٤٤٣) لسنة ٢٠٢۱ بإدراج مادة مخدرة جديدة إلى الفقرة د من الجدول رقم (٣) وتم العمل من اليوم التالي من تاريخ نشره بالعدد رقم (۲۲۱) بجريدة الوقائع الرسمية.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على إحكام الرقابة وضبط السوق الدوائي المصري، مكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات وتنظيم تداول الادوية المؤثرة على الحالة النفسية والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والحد من انتشار الإدمان.

الكلمات المفتاحية

هيئة الدواء مصر جدول مخدرات الفجر اخبار اليوم

أخبار تهمك

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ حوالي 17 ساعة

محامي نجم الزمالك يفجر قنبلة مدوية عن رحيله للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأخطبوط يحسم موقفه من البقاء في صفوف الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. كيروش يجهز مفاجأة قوية للمنتخب الليبي

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل عقد معلول الجديد في الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يتوجه إلى بودابست للمشاركة في قمة دول تجمع "فيشجراد"

منذ ساعة و نصف

القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 19 ساعة

بأمر كارتيرون.. مركز جديد لـ شيكابالا مع الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

3 تعديلات على تشكيل مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ يوم

موضوعات متعلقة

إدراج 6 مركبات جديدة لـ"الفودو" و"الاستروكس" بجدول المخدرات

القوى العاملة بالبرلمان توافق على مواد تأمين إصابات العمل بقانون التأمينات والمعاشات

وكيل البرلمان يعرض ملامح تعديلات قانون التجارب السريرية

بعد موافقة البرلمان.. تعرف على تعديلات قانون التجارب السريرية

هيئتي الدواء وسلامة الغذاء تعقدان الملتقى الافتراضي الأول لتنظيم تسجيل وإنتاج المكملات الغذائية

وزيرة التجارة تصدر قراراً باللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:30 ص

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

11:00 م

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

09:01 ص

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

02:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements