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إطلاق 20 قافلة طبية مجانية للصحة الإنجابية بـ 17 محافظة

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 11:10 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
منى صموئيل


أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق 20 قافلة طبية مجانية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في 57 قرية من القرى الأكثر احتياجًا على مستوى 17 محافظة من محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" خلال الفترة من يوم 10 أكتوبر حتى يوم 26 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن القوافل الدورية التي تنظمها الوزارة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.


وأشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان، للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن القوافل تنطلق في محافظات ( الجيزة، قنا، سوهاج، أسوان، المنيا، المنوفية، الشرقية، القليوبية، بني سويف، أسيوط، كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية، الأقصر، الفيوم، البحيرة، الغربية )، لافتًا إلى توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة بجميع القوافل، بالإضافة إلى تقديم خدمات المشورة لرفع الوعي الصحي عن خدمات ووسائل تنظيم الأسرة ومردودها الإيجابي على صحة الأم والطفل.


ومن جانبه أوضح الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن القوافل انطلقت يوم 10 أكتوبر وتستمر حتى أيام 11 و12 من الشهر ذاته في محافظة أسيوط بقرى ( قصر حيدر، دشلوط، دحروج)، ومحافظة القليوبية بقرى ( دملو، بتمده، منشأة بنها)، وتنطلق خلال أيام 12و13و14 من شهر أكتوبر الجاري في محافظة الجيزة بقرى ( الكداية، القبايات، منيل السلطان) ومحافظة المنيا بقرى ( عطف حيدر، سلاقوس، مفوز الطبية) ومحافظة الفيوم بقرى (الغرق، جردو، قلمشاه).

وتابع "عباس" أن القوافل سوف تنطلق أيام 17 و18 و19 من شهر أكتوبر الجاري في محافظة أسيوط بقرى ( بوق، بني قرة، بلوط) ومحافظة كفر الشيخ بقرى ( منية المرشد، عزبة عمرو، قوموسيونغرب) ومحافظة سوهاج بقرى (الأقصاص، باصونة، بني هلال)، ومحافظة البحيرة بقرى ( زاوية غزال، البساتين، شرنوب)، ومحافظة دمياط بقرى (كفر شحاته، كفر سليمان، أبوسعادة)، لافتًا إلى انطلاقها أيام 18 و19 و20 من شهر أكتوبر الجاري في محافظة قنا بقرى ( الدهسة، العسيرات، كوم البيحة) ومحافظة أسوان بقرى ( المنشية الجديدة، سبيل العرب، الرغامة)، ومحافظة المنيا بقر ( بني موسى، الخياري، بني عبيد)، وقرية المنوفية بقرى (جزيرة الحجر، دراجيل، كفر دنشواي) وقيرة الشرقية بقرى ( الملكيين البحرية، جزيرة سعود، الإخيوة) ومحافظة الدقهلية بقرى (الشهرية، الوكالة، أبو جلال)، ومحافظة الأقصر بقرى ( الأقالته، قبلي أمولا، الطارف).

وأضاف "عباس" أن الحملة سوف تنطلق أيام 24 و25 و26 من شهر أكتوبر الجاري في محافظة بني سويف بقرى ( شترا، أقفهص، الفنت) ومحافظة الغربية بقرى ( سنباط، حاتوت، شرشابة).

وأكد "عباس" أن وزارة الصحة تعمل على توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة بجميع الإدارات من خلال أخصائيين تنظيم السرة والنساء والتوليد لتوقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان بالوحدات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ولفت "عباس" إلى إقامة معارض لنوادي المرأة لتنمية قدراتها الذاتية وإكسابها المزيد من الخبرات مما يساعد علي تمكينها اقتصاديا، حيث يتم من خلالها عرض المشغولات اليدوية وأعمال الخياطة والتريكو التي تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادي المرأة، وذلك إيمانًا بدعم تنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرارات خاصةً قرار الإنجاب، وبهدف تحسين الخصائص السكانية.

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