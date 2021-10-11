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استمرار فتح باب التسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 11:11 ص
التعليم العالى
التعليم العالى
مارينا بشارة
يواصل مكتب تنسيق القبول بالجامعات، اليوم الاثنين، فتح باب تقليل الاغتراب " التحويلات " لطلاب الشهادات الفنية وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني ببوابة الحكومة المصرية، حيث انطلقت مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية يوم السبت 9/10/2021، وتستمر حتي يوم الثلاثاء الموافق 12/10/2021.

وكانت وزارة التعليم العالى أوضحت أن التحويل بين الكليات الجامعية يكون:-

• عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي:-

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.
• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها(مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.
• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

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