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بريطانيا "تغير ساحة اللعب" في محادثات التجارة مع أيرلندا الشمالية

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 11:12 ص
رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا
منار طارق
اتهمت أيرلندا بريطانيا، اليوم الاثنين، "بتحويل ساحة اللعب" في محادثات حل قضايا التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية بعد أن شددت لندن على الحاجة إلى إزالة الإشراف القضائي من الاتحاد الأوروبي على هذه القضية.

يوم السبت، أصدر وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ديفيد فروست مقتطفات من خطاب من المقرر أن يلقيه يوم الثلاثاء، قال فيه إن محكمة العدل الأوروبية خلقت "خللًا عميقًا" في الطريقة التي يعمل بها بروتوكول أيرلندا الشمالية. ستنشر المفوضية الأوروبية، التي رفضت في يوليو دعوة لندن الصريحة لإنهاء دور محكمة العدل الأوروبية، مقترحات في وقت لاحق من هذا الأسبوع تهدف إلى تسهيل التجارة بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة.

وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي البارز الذي يتعامل مع المسألة إن الإجراءات ستكون "بعيدة المدى للغاية". وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني للإذاعة الوطنية: "يُنظر إلى هذا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي على أنه نفس النمط مرارًا وتكرارًا. يحاول الاتحاد الأوروبي حل المشاكل، والمملكة المتحدة ترفض الحلول قبل نشرها وتطلب المزيد".

وأضاف "الحقيقة هي أنهم يعرفون أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع التحرك بشأن هذه القضية (دور محكمة العدل الأوروبية)، ومع ذلك فهم ما زالوا يطلبون ذلك.. في مرحلة ما سيقول الاتحاد الأوروبي ما يكفي، لا يمكننا التنازل عن المزيد وأعتقد أننا قريبون جدًا من هذه النقطة الآن ". وقال كوفيني إنه يعتقد أن بريطانيا كانت تريد في النهاية التوصل إلى اتفاق، لكن عليها أيضًا التنازل.

الكلمات المفتاحية

بريطانيا ايرلندا البريكست

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