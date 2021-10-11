Advertisements

التعليم تحدد ضوابط سداد القسط الأول من المصروفات الدراسية

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 11:13 ص
التربية والتعليم
التربية والتعليم
مارينا بشارة
حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من منع دخول أى طالب المدرسة فى حالة عدم سداد القسط الأول من المصروفات، موضحة أن المدة الزمنية المتاحة لوالى الأمر لسداد القسط الأول قبل نهاية الفصل الدراسي الأول.

مدارس حكومية

وأوضحت أنه بالنسبة للمصروفات المتبقية من السنوات الماضية، للمدرسة الحق في تحويل الطالب إلى مدرسة حكومية، على أن يتم إرسال إنذارين لولى الأمر قبل شهر نوفمبر المقبل.

الاجراءات الاحترازية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس تزامنا مع انطلاق أول يوم بالعام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.

وحذرت الوزارة المدارس من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسى، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسى وفق توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.

وانطلق صباح السبت العام الدراسى الجديد فى قرابة 12 محافظة، فيما انتظمت الدراسة بكامل طاقتها يوم الأحد 10 أكتوبر الجارى.

الكلمات المفتاحية

مصر طارق شوقي المصروفات الدراسية التربيه والتعليم

أخبار تهمك

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السيسي يتوجه إلى بودابست للمشاركة في قمة دول تجمع "فيشجراد"

منذ ساعة و نصف

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأخطبوط يحسم موقفه من البقاء في صفوف الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

3 تعديلات على تشكيل مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

منذ ساعتين و 46 دقيقة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ يوم

بأمر كارتيرون.. مركز جديد لـ شيكابالا مع الزمالك

منذ ساعة و نصف

القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ ساعتين

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. كيروش يجهز مفاجأة قوية للمنتخب الليبي

منذ حوالي 6 ساعات

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ ساعتين و 28 دقيقة

محامي نجم الزمالك يفجر قنبلة مدوية عن رحيله للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل عقد معلول الجديد في الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

وكيلة "تعليم" الإسكندرية تشرف على توزيع كتب طلاب الصف الأول الإعدادي (فيديو وصور)

انتظام 47 ألف طالب وطالبة بـ84 مدرسة في اليوم الأول للدراسة بالأقصر

"التعليم" تناشد المدارس بضرورة تسجيل موقف الطلاب من سداد المصروفات الدراسية

ضوابط احترازية جديدة.. ماذا تعرف عن وضع كورونا في المدارس؟

"التحويل للحكومية".. 5 عقوبات لعدم دفع مصروفات المدارس الخاصة والدولية

بشرى سارة من محافظ القاهرة لهؤلاء الطلاب

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:30 ص

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

11:00 م

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

09:01 ص

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

02:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements