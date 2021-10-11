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سر تحضير البطاطس المقلية مثل المطاعم
الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 11:06 ص
نقدم لك سر تحضير المطاعم للبطاطس المقلية غير المشربة للزيت والهشة والمقرمشة لتحضيرها لأفراد أسرتك في المنزل:
- اغسلي البطاطس وقشريها وقطعيها كالمعتاد بحسب الرغبة.
- ضعي في قدر الماء على النار وأضيفي القليل من الملح.
- ضعي البطاطس في الماء المغلي واتركيها لمدة 4 دقائق.
- أضيفي 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض واتركي البطاطس تغلي لدقيقتين إضافيتين.
- انشلي شرائح البطاطس من الماء وصفيها جيداً حتى لا يفور الزيت عند عملية القلي.
- حمي الزيت النباتي في مقلاة عميقة جيداً، وأضيفي البطاطس واتركيها حتى يصبح لونها ذهبياً من دون أن تتحمّر.
- انتظار الزيت حتى يغلي ويسخن قبل وضع البطاطس فيه حتى لا تبقى وقتاً طويلاً وتتشرب كمية إضافية من الزيت.
- غطي المقلاة خلال عملية القلي حتى تنضج البطاطس بطريقة أسرع.
- ضعي البطاطس في مصفاةٍ كبيرة بعد قليها.