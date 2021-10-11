سر تحضير البطاطس المقلية مثل المطاعم

نقدم لك سر تحضير المطاعم للبطاطس المقلية غير المشربة للزيت والهشة والمقرمشة لتحضيرها لأفراد أسرتك في المنزل:





- اغسلي البطاطس وقشريها وقطعيها كالمعتاد بحسب الرغبة.

- ضعي في قدر الماء على النار وأضيفي القليل من الملح.

- ضعي البطاطس في الماء المغلي واتركيها لمدة 4 دقائق.

- أضيفي 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض واتركي البطاطس تغلي لدقيقتين إضافيتين.

- انشلي شرائح البطاطس من الماء وصفيها جيداً حتى لا يفور الزيت عند عملية القلي.

- حمي الزيت النباتي في مقلاة عميقة جيداً، وأضيفي البطاطس واتركيها حتى يصبح لونها ذهبياً من دون أن تتحمّر.

- انتظار الزيت حتى يغلي ويسخن قبل وضع البطاطس فيه حتى لا تبقى وقتاً طويلاً وتتشرب كمية إضافية من الزيت.

- غطي المقلاة خلال عملية القلي حتى تنضج البطاطس بطريقة أسرع.

- ضعي البطاطس في مصفاةٍ كبيرة بعد قليها.