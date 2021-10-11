ميركل: لا يمكن لإسرائيل أن "تغفل" عن صفقة مع الفلسطينيين

ناشدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، إسرائيل ألا "تغفل" عن الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية، حيث اختتمت زيارة وداع استمرت يومين.





كان دعم ميركل لحل الدولتين أحد الخلافات الرئيسية مع القيادة الإسرائيلية خلال السنوات الـ 16 التي قضاها في السلطة، والتي اتسمت بالدعم الثابت لإسرائيل.





في حديثها في مركز أبحاث إسرائيلي، رحبت ميركل بالاتفاقات الدبلوماسية التاريخية التي تم التوصل إليها العام الماضي بين إسرائيل وأربع دول عربية - بقيادة الإمارات العربية المتحدة. لكنها قالت إن الصفقات، المعروفة باسم اتفاقات إبراهام، لا تلغي حاجة إسرائيل للتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.





وقالت ميركل أمام لجنة في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب "يجب ألا نغفل عن حق الفلسطينيين في الحصول على فرصة للعيش.. لذلك لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف، حتى عندما يصبح الأمر أكثر صعوبة بسبب المستوطنات، أن يغفل عن مسألة حل الدولتين".





وأشاد مؤيدو اتفاقيات إبراهام، التي توسطت فيها إدارة ترامب، بهذه الاتفاقيات باعتبارها كسرًا للاعتقاد الراسخ بأن إسرائيل لا تستطيع إقامة علاقات مع العالم العربي قبل التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين. بينما استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، وهو متشدد يعارض إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي تحتلها إسرائيل، إجراء محادثات سلام مع الفلسطينيين. وبدلًا من ذلك، دعا إلى ما يقول إنه نهج أكثر براغماتية لتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين كوسيلة لتخفيف التوترات. ولم تعلن حكومته، وهي خليط من الأحزاب المسالمة والقومية والعربية التي تولت السلطة في يونيو، عن أي تغييرات كبيرة في السياسة.



