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5 تحديات تنتظر منتخب مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 11:17 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
علاء خليف
يحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب ليبيا مساء اليوم الاثنين، في بنغازي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم  2022.

موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم

تنطلق مباراة مصر وليبيا في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

وكانت مباراة الذهاب بين المنتخبين المصري والليبي والتي أقيمت على استاد برج العرب يوم الجمعة الماضي، انتهت بفوز منتخب الفراعنة بنتيجة 1-0.

ترتيب مجموعة مصر قبل مباريات الجولة الرابعة

1- منتخب مصر 7 نقاط
2- منتخب ليبيا 6 نقاط
3- منتخب أنجولا 3 نقاط
4- منتخب الجابون 1 نقطة

تحديات تنتظر منتخب مصر أمام ليبيا في مباراة اليوم

1- الحفاظ على الصدارة

يسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة السادسة، وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه منتخب ليبيا صاحب المركز الثاني.

2- الاقتراب من التأهل

فوز منتخب مصر على نظيره الليبي في مباراة اليوم، يقربه بقوة من التأهل للمرحلة الأخيرة والحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وسيكون في حاجة للفوز في مباراة واحدة من مباراتيه ضد انجولا والجابون لحسم تأهله بشكل رسمي.

3- تأكيد التفوق على ليبيا

منتخب مصر أيضًا يبحث عن تحقيق الفوز في مباراة الليلة لتأكيد تفوقه على نظيره الليبي ، بعدما تغلب عليه في مباراة الذهاب بهدف اللاعب عمر مرموش نجم شتوتجارت الألماني.

4- الحفاظ على سلسلة الانتصارات

لم يخسر منتخب مصر في 12 مباراة متتالية، بواقع 10 مباريات مع مدربه السابق حسام البدري (6 انتصارات – 4 تعادلات)، ومباراتين مع مدربه الجديد كارلوس كيروش والذي حقق انتصارين على منتخبي ليبيريا 2-0 وديًا، وليبيا 1-0 في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

5- اكتساب مزيد من الثقة

فوز منتخب مصر على نظيره منتخب ليبيا مجددًا في مباراة اليوم وخارج ملعبه، سوف يكون أمر إيجابي للمدرب الجديد كارلوس كيروش ولاعبي منتخب مصر لاكتساب المزيد من الثقة بعد الانتقادات التي تعرض لها المنتخب في عهد حسام البدري، وسيكون بمثابة دفعة معنوية للفراعنة في المرحلة المقبلة.

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