إحالة الفنان شادي خلف للمحكمة بتهمة التحرش ب 7 فتيات

أكد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، فى إحدي تصريحاته، أنه يحاول الآن التواصل مع أسرة الممثل شادى خلف لمعرفة أسباب حبسه، موضحا أن علم بخبر سجنه 4 أيام على ذمة إحدى القضايا من الإعلام.





وانتشر خلال الساعات الماضية، أخبار تفيد بالتحقيق عن الفنان شادى خلف على خلفية اتهامه بالاعتداء على 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل بالقاهرة.







ومن جانب أخر نشر بعض الفتيات على صفحتهم الشخصية منشورات تفيد بتعرضهن للاعتداء من قبل الفنان شادي خلف، أثناء تلقيهن دورة وورشة عمل عن التمثيل التي نظمها إحدى الاستديوهات الشهيرة.







يذكر أن الفنان شادي خلف شارك في تصوير مسلسل "نصيبي وقسمتي" وهو من بطولة هاني سلامة، نيكول سابا، شرين عادل، ريهام حجاج، مي سليم، ومن إخراج عطية أمين، تأليف عمرو محمود ياسين.