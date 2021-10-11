Advertisements

إحالة الفنان شادي خلف للمحكمة بتهمة التحرش ب 7 فتيات

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 11:52 ص
شادي خلف
شادي خلف
أروي حمدي
أكد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، فى إحدي تصريحاته، أنه يحاول الآن التواصل مع أسرة الممثل شادى خلف لمعرفة أسباب حبسه، موضحا أن علم بخبر سجنه 4 أيام على ذمة إحدى القضايا من الإعلام.


وانتشر خلال الساعات الماضية، أخبار تفيد بالتحقيق عن الفنان شادى خلف على خلفية اتهامه بالاعتداء على 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل بالقاهرة.



ومن جانب أخر نشر بعض الفتيات على صفحتهم الشخصية منشورات تفيد بتعرضهن للاعتداء من قبل الفنان شادي خلف، أثناء تلقيهن دورة وورشة عمل عن التمثيل التي نظمها إحدى الاستديوهات الشهيرة.



يذكر أن الفنان شادي خلف شارك في تصوير مسلسل "نصيبي وقسمتي" وهو من بطولة هاني سلامة، نيكول سابا، شرين عادل، ريهام حجاج، مي سليم، ومن إخراج عطية أمين، تأليف عمرو محمود ياسين.

الكلمات المفتاحية

مسلسل نصيبي وقسمتي الفنان شادي خلف الفجر الفني الدكتور أشرف ذكي الاعتداء على 7 فتيات

أخبار تهمك

محامي نجم الزمالك يفجر قنبلة مدوية عن رحيله للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. كيروش يجهز مفاجأة قوية للمنتخب الليبي

منذ حوالي 8 ساعات

لقاء الحسم.. موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

منذ أقل من نصف ساعة

القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة وجود عجز في أدوية كورونا ومخزون الأكسجين بالمستشفيات

منذ 43 دقيقة

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ يوم

أزمة تواجه برشلونة في تجديد عقد بيدري

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يأمر برحيل رباعي من صفوف الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

نيكول سابا تتغلب على الشتاء بقبلة من زوجها: "هلّق دفيت أكثر" (فيديو)

أشرف زكي: معاش الفنان 650 جنيه ولا يكفي احتياجاته الأساسية

نيكول سابا تطرح البرومو الدعائي الثاني لـ"الجو حلو" بطاقة مميزة

أشرف زكي يتواصل مع أسرة شادي خلف

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 ص

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

موسيماني يأمر برحيل رباعي من صفوف الأهلي

12:02 م

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

06:30 ص

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

11:00 م

حقيقة وجود عجز في أدوية كورونا ومخزون الأكسجين بالمستشفيات

12:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements