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انتصارات مدوية وهزيمة وحيدة.. نتائج منتخب مصر في الجولة الرابعة عبر تاريخه بتصفيات المونديال

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 11:54 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
علاء خليف
يخوض منتخب مصر مواجهة نارية ضد نظيره منتخب ليبيا مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

موعد مباراة مصر وليبيا وترتيب المجموعة

تقام مباراة مصر ضد ليبيا في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، متفوقا بفارق نقطة على منتخب ليبيا صاحب المركز الثاني، ويحتل منتخب أنجولا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب الجابون المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

نتائج منتخب مصر في الجولة الرابعة من التصفيات

خاض منتخب مصر مرحلة المجموعات في تصفيات كأس العالم في 8 مناسبات سابقة، حقق 6 انتصارات وتعادل في مباراة وحيدة وخسر مثلها وجاءت كالتالي:-

1990: خسارة منتخب مصر خارج ملعبه أمام نظيره الليبيري بهدف دون رد في الجولة الرابعة من تصفيات المونديال، إلى أن منتخب الفراعنة استطاع صدارة المجموعة في النهاية بـ8 نقاط.

1994: تعادل منتخب مصر سلبيا في الجولة الرابعة مع منتخب أنجولا، لكنه استطاع تصدر مجموعته في النهاية برصيد 9 نقاط متساويا مع منتخب زيمبابوي وودع التصفيات في مباراة الطوبة الشهيرة.

1998: تغلب منتخب مصر على منتخب نامبيا 3 – 2 في الجولة الرابعة من التصفيات المونديالية.

2002: حقق منتخب مصر انتصارا كاسحا على حساب منتخب الجزائري بنتيجة 5 -2، ولكن احتل الفراعنة المركز الثالث في المجموعة في نهاية التصفيات خلف السنغال والمغرب.

2006: تغلب منتخب مصر على نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة 3-2 في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم، واحتل منتخب الفراعنة المركز الثالث في مجموعته في النهاية وفقد حلم الصعود للمونديال.

2010: تغلب منتخب مصر على نظيره منتخب رواندا بهدف دون رد في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم، وتساوى رصيد منتخب الفراعنة مع نظيره الجزائري في صدارة المجموعة ولعب مباراة فاصلة حسمها محاربي الصحراء بهدف دون رد.

2014: فاز منتخب مصر على نظيره منتخب زيمبابوي بنتيجة 4 – 2 في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم، وتأهل في النهاية للمرحلة الحاسمة من التصفيات، ولكن خسر أمام غانا 7-3 في مجموع المباراتين ليودع حلم المونديال.

2018: تغلب منتخب مصر على نظيره منتخب أوغندا بهدف دون رد في القاهرة، ونجح منتخب الفراعنة في صدارة مجموعته في النهاية وتأهل لكأس العالم.

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