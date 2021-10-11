بعد اصابته بكورونا.. ابنة عبد العزيز مخيون تكشف عن تطورات حالته الصحية

كشفت أبنه الفنان عبد العزيز مخيون عن حالة والدها الصحية وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة نتيجة إصابتة بفيرس كورونا مطالبة جمهوره الدعاء له بشفاء العاجل.



وقالت أبنة عبد العزيز في إحدي تصريحاتها الصحيفة قائلة "بابا خرج من المستشفى، لكن لسه عنده الفيروس وحاليًا بيتعالج في البيت.. وحالته الصحية مستقرة".



ومن جانب أخر يشارك الفنان عبد العزيز مخيون في تصوير فيلم بعنوان "سري للغاية" وهو من بطولة أحمد السقا، محمد رمضان، أحمد رزق، أحمد شاكر عبد اللطيف، نبيل الحلفاوي، ومن إخراج محمد سامي، تأليف وحيد حامد.