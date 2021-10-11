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"عمليات المعلمين" تتلقى شكوى بتعدي ولي أمر على مدرس في المرج

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 12:02 م
الزناتي
الزناتي
ريما خليفة
أعلنت غرفة العمليات المركزية بنقابة المعلمين برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، تلقيها شكوى من محمد صدقي عدوي، مدرس بمدرسة عمربن عبد العزيز بإدارة المرج التعليمية، تفيد أنه بعد انتهاء اليوم الدراسي أمس، فوجئ بولي أمر يوجه له السباب ويبصق في وجهه، وكاد أن يتعدى عليه، أمام تلاميذه.
إحالة الواقعة للتحقيق
ووجه على الفور خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أعضاء اللجنة النقابية بالمرج، لبحث المشكلة، وقاموا بالتواصل مع محمد إبراهيم مدير عام إدارة المرج التعليمية، الذى قرر إحالة الواقعة للتحقيق، واستدعاء ولي الأمر للمدرسة.
ضبط دخول أولياء الأمور إلى الحرم المدرسي
وطالب نقيب المعلمين بضرورة ضبط دخول أولياء الأمور إلى الحرم المدرسي، وتفعيل لائحة الانضباط، حفاظًا على كرامة المعلم، ومنع التعدي عليه بأى شكل، حتى يتثنى له القيام برسالته فى تعليم الطلاب بأمان واستقرار.
وكانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة، وتخصيص رقم واتس أب
01555208606، ‏لتلقي شكاوى المعلمين مع بدء الدراسة، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أى معلم يواجه أى مشكلة خلال تأدية رسالته فى تربية وتعليم الأجيال.

الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم طارق شوقي المنظومة التعليمية التعليم اعتداء على معلم

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