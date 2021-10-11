موسيماني يأمر برحيل رباعي من صفوف الأهلي

أمر بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برحيل رباعي من الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وكشفت تقارير صحفية، أن بيتسو موسيماني، طلب الاستغناء عن محمد فخري، وصالح نصر، وعبد الرحمن أشرف "مانو "، ومحمد نصير.





موسيماني أكد خلال التقرير الذي رفعه إلى لجنة التخطيط في الأهلي، أن الرباعي الشاب خامات جيده ومبشرة للغاية إلا أن تواجدهم في صفوف الفريق دون مشاركة ليست في صالحهم، لذا لابد من رحيلهم عن طريق الإعارة للحصول على فرصة واكتساب الخبرات.





وتسعى لجنة التسويق برئاسة أمير توفيق على إيجاد عروض لأندية محلية أو عربية أو أوربية ، لخلق التعاون المشترك وإعارة الاعبين سالف الذكر بناءا على رغبة المدير الفني .



