مؤسس "أمهات مصر" تؤكد أهمية دور "الدادة" والمشرفين داخل المدارس

أكدت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، علي أهمية "الدادة" وعاملين النظافة في المدارس والمشرفين.



وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن الدادة لها دور هام وكبير داخل المدرسة خاصة في ظل جائحة كورونا، ويجب الإهتمام بهم وتوفير دادة بالمدارس التي لا يوجد بها، وكذلك عاملي النظافة لهم دور هام في سلامة وأمن صحة الطلاب.



كما شددت عبير علي أهمية دور المشرفين في تحقيق الانضباط داخل الفصول والمدرسة بشكل عام، ودورهم في إلتزام الطلاب بالقواعد والضوابط العامة داخل المدرسة، سواء عند دخولهم للمدرسة وداخل الفصل وفناء المدرسة والنزول والطلوع علي السلالم وعند خروجهم ومغادرتهم للمدرسة.

