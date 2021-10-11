Advertisements

مؤسس "أمهات مصر" تؤكد أهمية دور "الدادة" والمشرفين داخل المدارس

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 12:05 م
ارشيفية
ارشيفية
ريما خليفة
أكدت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، علي أهمية "الدادة" وعاملين النظافة في المدارس والمشرفين.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن الدادة لها دور هام وكبير داخل المدرسة خاصة في ظل جائحة كورونا، ويجب الإهتمام بهم وتوفير دادة بالمدارس التي لا يوجد بها، وكذلك عاملي النظافة لهم دور هام في سلامة وأمن صحة الطلاب.

كما شددت عبير علي أهمية دور المشرفين في تحقيق الانضباط داخل الفصول والمدرسة بشكل عام، ودورهم في إلتزام الطلاب بالقواعد والضوابط العامة داخل المدرسة، سواء عند دخولهم للمدرسة وداخل الفصل وفناء المدرسة والنزول والطلوع علي السلالم وعند خروجهم ومغادرتهم للمدرسة.

الكلمات المفتاحية

وزاررة التربية والتعليم الدادة التعليم التربيه والتعليم

أخبار تهمك

لقاء الحسم.. موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

منذ أقل من نصف ساعة

محامي نجم الزمالك يفجر قنبلة مدوية عن رحيله للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ يوم

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة وجود عجز في أدوية كورونا ومخزون الأكسجين بالمستشفيات

منذ 42 دقيقة

عاجل.. كيروش يجهز مفاجأة قوية للمنتخب الليبي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 21 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 18 ساعة

القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يأمر برحيل رباعي من صفوف الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ حوالي 18 ساعة

أزمة تواجه برشلونة في تجديد عقد بيدري

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

"أمهات مصر": "الدادة" لها دور كبير لتلاميذ رياض الأطفال ويجب متابعتها

"أمهات مصر" يطالب "التعليم" بالإشراف على دورات مياه المدارس

بعد واقعة طالبة صبغة الشعر "بلون فوشيا".. "أمهات مصر": "ميصحش كده"

"أمهات مصر " يعلقن على تصريحات وزير التعليم الخاصة بحذف أجزاء من المناهج

مؤسس "أمهات مصر" تهنيء الطلاب وأولياء الأمور بمناسبة انطلاق الفصل الدراسي الثاني

"أمهات مصر": يجب مراعاة ظروف هذا العام الاستثنائي علي طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 ص

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

موسيماني يأمر برحيل رباعي من صفوف الأهلي

12:02 م

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

06:30 ص

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

11:00 م

حقيقة وجود عجز في أدوية كورونا ومخزون الأكسجين بالمستشفيات

12:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements