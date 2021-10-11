إنتر ميلان يستهدف التعاقد مع مهاجم ريال مدريد

يستهدف نادي إنتر ميلان الإيطالي، الحصول على خدمات الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة.





يوفيتش يتواجد في قائمة المرشحين للرحيل عن صفوف ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة، وذلك لأنه لم يقدم ما يشفع له بالبقاء.





وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن إنتر ميلان يفاضل بين 3 خيارات لتعزيز هجومه في يناير المقبل، من بينهم لوكا يوفيتش.





وأشارت إلى أن سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، وضع يوفيتش ضمن القائمة المختصرة التي سيختار منها مهاجمًا واحدًا ليحل محل التشيلي أليكسيس سانشيز.





وكان إنتر ميلان قد قام بمحاولة للتعاقد مع يوفيتش في الصيف الماضي، إلا أن المهاجم الصربي رفض وفضل البقاء مع ريال مدريد، على أمل الحصول على فرصة تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.



