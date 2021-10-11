سخر من زميله.. "التأديبية تعاقب مسؤول بالجهاز المركزي للمحاسبات

عاقبت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، مسؤول بالجهاز المركزي للمحاسبات، بتأجيل ترقيته لمدة عامين، وذلك لما اقترفه مما نُسب إليه بتدوين منشور على موقعى التواصل الاجتماعي "فيسبوك"عن أحد القيادات الخاصة بالجهاز، واستطلاع الآراء حول المنشور مما دعاه منه للتعليق بشأن يحمل الإهانة والحط من شأنه والسخرية.



واعتبرت المحكمة، أن الطاعن خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بصفته عضوا رقابيا ينتمي للجهاز المركزي للمحاسبات، سلك مسلكًا معيبًا لا يتفق مع ما يجب أن يتحلى به من لباقة وحسن التصرف وتوقير واحترام لكافة العاملين بالجهاز، وكافة من له علاقة بعمل الجهاز من مستشارين ومنتدبين للعمل بالجهاز.



وذلك بأن قام بشخصه بتدوين تعليقات على صفحة ملتقى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انطوت على عبارات تحمل إساءة وسخرية ضد المستشار القانوني للجهاز.



وتبين للمحكمة، وما حواه التحقيق وأقر به الطاعن من أنه دون عبارة، ولاشك أن هذه العبارات إنما تحمل معانى الإساءة والتطاول والاستهزاء، وأن المتعارف عليه من استخدامها إنما يحمل معنى التقليل من الشأن والإساءة، ولما كان الطاعن وهو يشغل وظيفة قيادية بالجهاز، ينبغى أن يكون قدوة لباقي العاملين معه ليغرس فيهم الفضيلة والمحافظة على كرامة الوظيفة طبقًا للعرف العام، وأن يسلك فى تصرفاته ما يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة العامة.



واعتبرت المحكمة، أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه ثبوتًا يقينيًا، بما يجعل القرار الصادر ومجازاته بعقوبة تأجيل الترقية سنتين عن تاريخ استحقاقها، قائما على الأسباب المبررة لإصداره قانونا وصادف صحيح حكم القانون ولا يجب إلغاؤه