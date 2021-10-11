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نفط عُمان يرتفع 83 سنتًا للبرميل بالعقود الآجلة

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 11:39 م
بوابة الفجر
 أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الاثنين، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر  القادم، بواقع 83 سنتًا للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر، ارتفع إلى 81.97 دولار للبرميل، مقارنة بسعره يوم الجمعة الماضي، عند 81.14 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر يناير المقبل 81.1 دولار للبرميل، بارتفاع 82 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 80.28 دولار للبرميل.

وعالميًا ارتفاعًا سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم نوفمبر القادم، بنسبة 2.41 بالمائة، في الساعة 9:45 صباحاً بتوقيت جرينتش، ليصل إلى 81.26 دولار للبرميل، رابحًا 1.91 دولار للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم ديسمبر  بنسبة 1.98 بالمائة، ليصل إلى مستوى 84.02 دولار للبرميل، رابحًا 1.63 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة.

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