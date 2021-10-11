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في يوم الفتاة المصرية.. التضامن: نعيش عصرنا الذهبي

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشفت أمينة طراف، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسيات الاجتماعية، تفاصيل الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، قائلة إن الموضوع الأساسي للاحتفال باليوم العالمي للفتاة هذا العام ستكون عن التثقيف الرقمي لتعزيز معرفة الفتيات.

وأشارت "طراف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، إلى أنه تم اختيار 20 فتاة مصرية من المشاركات في برامج التضامن الاجتماعي بناء على معايير التميز والتفوق للاحتفال بهم في يوم الفتاة المصرية.

وأضافت أن برامج وزارة التضامن تضع المرأة والفتاة المصرية على رأس أولوياتها، لافتة إلى أن 75% من حاملي كروت "تكافل وكرامة" من السيدات، حيث أن الكارت يصدر باسم السيدة.

وأكدت معاون وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المرأة تعيش في عصرها الذهبي خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحصلت على العديد من المكتسبات.

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ننشر لينك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي tk.moss.gov.eg

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