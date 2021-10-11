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ضبط سيدة لنصبها على المواطنين في القاهرة

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 12:19 م
متهم
متهم
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة بالقاهرة لقيامها بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
بلاغ بالحادث
تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص "مقيم بمحافظة الشرقية" بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم منحه قرض من قِبل إحدى شركات تمويل المشروعات والقروض الحسنة.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات- مقيمة بمحافظة القاهرة).. حيث تقوم المذكورة بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على راغبي الحصول على قروض شخصية، وقامت بإنشاء شركة وهمية لتمويل المشروعات والقروض الحسنة وأعلنت عنها من خلال عدد من القنوات الفضائية "غير المرخصة" وبعض مواقع التواصل الاجتماعي مدعيةً إمكانية منح قروض شخصية للمواطنين "بدون ضامن وإجراءات بنكية" -خلافًا للحقيقة- وإيهام ضحاياها بأنها الموظفة المسئولة عن تحصيل أقساط الشركة وطلبها منهم إرسال مصاريف إدارية من خلال حوالات بريدية باسمها للسير في إجراءات منح القروض المزعومة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها وبحوزتها (عدد من إيصالات الحوالات البريدية تُفيد استلامها مبالغ مالية من ضحاياها).

بمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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