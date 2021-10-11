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إسرائيل: سنحتفظ بالجولان حتى لو تغيرت وجهات النظر الدولية بشأن دمشق

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
منار طارق
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، إن إسرائيل ستحتفظ بهضبة الجولان، التي احتلتها من سوريا في حرب عام 1967، حتى لو تغيرت وجهات النظر الدولية بشأن دمشق.

في عام 2019، انفصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن القوى العالمية الأخرى من خلال الاعتراف بإسرائيل كدولة ذات سيادة على مرتفعات الجولان، التي ضمتها في عام 1981 في خطوة غير معترف بها دوليًا. وجاءت تصريحات بينيت في الوقت الذي تتحوط فيه الإدارة الأمريكية الحالية من الوضع القانوني للجولان وتخفيف بعض الدول العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة من نبذها للرئيس السوري بشار الأسد بسبب تعامله مع حرب أهلية مستمرة منذ عقد من الزمن.

وقال بينيت في كلمة أمام مؤتمر حول مستقبل الجولان إن الصراع السوري الداخلي "أقنع الكثيرين في العالم بأنه ربما يكون من الأفضل أن تكون هذه الأرض الجميلة والاستراتيجية في أيدي دولة إسرائيل. وقال في المنتدى الذي استضافته صحيفة مكور ريشون المحافظة "لكن حتى في الوضع الذي - كما يمكن أن يحدث - يغير العالم مساره تجاه سوريا أو فيما يتعلق بالأسد، فهذا ليس له تأثير على مرتفعات الجولان".

الكلمات المفتاحية

دمشق الجولان اسرائيل

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