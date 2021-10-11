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الرعاية الصحية تنشر استعداداتها لموجة كورونا الرابعة

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 12:25 م
فحص طبي
فحص طبي
منى صموئيل
السبكي: غرفة مركزية لإدارة الأزمات والطوارئ برئاسة الهيئة

السبكي: تخصيص 4 مستشفيات للعزل بالكامل في محافظتي بورسعيد والأقصر

السبكي: خيام طبية للفرز المبدئي للمترددين أمام مداخل المنشآت الصحية للهيئة

السبكي: استمرار عمل غرفة الفرز الإلكتروني لتقييم الحالة الصحية للمشتبه إصابتهم بالفيروس من داخل منازلهم

السبكي: متابعة حالات العزل المنزلي من مرضى كورونا.. وعلاجهم بأحدث بروتوكول علاجي للفيروس

السبكي: تطعيم 100% من العاملين بالهيئة.. كأول جهة حكومية تعلن تطعيم جميع العاملين بها

السبكي يوجه بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس.. ويشدد على أخذ اللقاح في أسرع وقت ممكن

السبكي: تنسيق كامل مع وزارة الصحة في خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا


أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن استعدادات هيئة الرعاية الصحية لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا بمحافظات التأمين الصحي الشامل ( بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية )، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات 20222021، وتماشيًا مع جهود الدولة في التصدي للفيروس.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى إنشاء غرفة مركزية لإدارة الأزمات والطوارئ بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للرعاية الصحية، وربطها مع غرف إدارات الأزمات والطوارئ بفروع الهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل الثلاث، وانعقادها على مدار الساعة، لمواجهة أي طارئة قد تحدث والتعامل الفوري معها، وكذلك التأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأكسجين والأدوية بالمستشفيات المخصصة للعزل، ومتابعة عمليات الرصد وحركة الحالات المصابة داخل المحافظات.

وأضاف السبكي، أنه تم تخصيص 4 مستشفيات للعزل بالكامل بمحافظتي بورسعيد والأقصر، وهما مستشفيي الحياة بورفؤاد و30 يونيو ببورسعيد، ومستشفيي الكرنك الدولي والأطفال التخصصي بالأقصر، مؤكدًا رفع حالة الاستعداد القصوى بهذه المستشفيات تحسبًا لأي زيادات في أعداد الإصابات بالفيروس، وجاهزيتها لاستقبال وعزل وعلاج مرضى فيروس كورونا، حيث تم التأكد من المخزون الاستراتيجي للمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية والأكسجين بها، مع تقديم كافة سبل الدعم للفرق الطبية لاستمرار تقديم افضل خدمة طبية للمرضى.

ولفت السبكي إلى أن الحالات المكتشفة أو المشتبه إصابتها بالفيروس في محافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي بدأ التشغيل التجريبي للمنظومة بها في منتصف فبراير من العام الجاري، يتم تحويلها إلى مستشفيات الحميات بالمحافظة، وذلك من خلال التنسيق بين فرع الهيئة ومديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، كما يتم التنسيق للتحويل إلى مستشفيات الصدر والحميات بمحافظتي بورسعيد والأقصر حال الاحتياج لذلك مع مديريات الشئون الصحية أيضًا بتلك المحافظات.

وأشار السبكي، إلى استمرار عمل غرفة الفرز الإلكتروني لتقييم الحالة الصحية للمشتبه في إصابتهم بالفيروس من داخل منازلهم، واتخاذ اللازم نحوهم سواء بتحويلهم إلى المستشفيات المخصصة للعزل لتلقي الرعاية الصحية اللازمة والعلاج، أو متابعة حالات العزل المنزلي منهم وتوزيع الأدوية الخاصة بعلاج مرضى كورونا عليهم حسب أحدث البروتوكولات العلاجية للفيروس بما يتماشى مع مستجدات المرض، إضافة إلى خطط التوعية بالفيروس والإجرارات الاحترازية والوقائية والأعراض عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة.

وتابع السبكي، استمرار عمل خيام ونقاط الفرز المبدئية أمام المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، والمجهزة بالمستلزمات الطبية والتجهيزات المعملية للكشف عن أعراض فيروس كورونا، حيث يخضع المريض المتوجه للمنشآة للكشف عن درجة الحرارة والتي تعتبر من أكثر أعراض الإصابة شيوعًا بفيروس كورونا، ومن يظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس يتم اتخاذ اللازم نحو علاجه، ومن لم يتم ظهور أي أعراض يتم دخوله إلى المنشآة للحصول على الخدمة الطبية التي يرغب بها، بهدف حماية المترددين على المنشآة الصحية بالأساس من مخاطر الإصابة بالفيروس، ومنع الوباء من إصابة الفريق الطبي عبر مخالطة مرضى مصابين بالفيروس، وضمان بيئة صحية خالية من الأوبئة في ظل تطبيق أعلي معايير مكافحة العدوى التي تحقق الجودة الشاملة فى أداء الخدمة.

ووجه الدكتور أحمد السبكي الدعوة للمواطنين الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا خصوصًا مع بدء العام الدراسي الجديد حفاظًا على الصحة العامة للطلاب بالمدارس والجامعات، ومشددًا على ضرورة أخذ لقاح كورونا في أسرع وقت ممكن خلال الفترة الحالية بمراكز التطعيم المختلفة في مختلف المحافظات للحماية من الإصابة بالفيروس أو مضاعفاته، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كونهم الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالفيروس وتأثرًا بمضاعفاته.

كما أكد السبكي، أن مصر أصبحت من أولى دول العالم المهتمة باللقاحات للحد من انتشار الفيروس، والهيئة حريصة على قيامها بدورها في التصدي له، بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان عن طريق توفير اللقاحات المضادة للفيروس داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وكذلك التنسيق مع غرفة العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ بالوزارة والطب الوقائي في تحويل الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس إلى مستشفيات الصدر والحميات التابعة للوزارة بالمحافظات سالفة الذكر حال الاحتياج لذلك، بما يتماشى مع خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية في مجابهة فيروس كورونا وحرصها الدائم على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية والمجتمع ككل، وتابع السبكي: أنه تطعيم 100% من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية كأول جهة حكومية تعلن تطعيم جميع العاملين بها باللقاح الخاص بفيروس كورونا.
الرعاية الصحية تنشر استعداداتها لموجة كورونا الرابعة
الرعاية الصحية تنشر استعداداتها لموجة كورونا الرابعة
الرعاية الصحية تنشر استعداداتها لموجة كورونا الرابعة
الرعاية الصحية تنشر استعداداتها لموجة كورونا الرابعة
الرعاية الصحية تنشر استعداداتها لموجة كورونا الرابعة
الرعاية الصحية تنشر استعداداتها لموجة كورونا الرابعة
الرعاية الصحية تنشر استعداداتها لموجة كورونا الرابعة
الرعاية الصحية تنشر استعداداتها لموجة كورونا الرابعة
الرعاية الصحية تنشر استعداداتها لموجة كورونا الرابعة
الرعاية الصحية تنشر استعداداتها لموجة كورونا الرابعة

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