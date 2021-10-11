ترجع للعصر اليوناني الروماني.. القبض على متهم بالتنقيب عن الآثار بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بمحافظة سوهاج.

معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بالحفر والتنقيب عن الآثار خلسة بمسكنه.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وتبين وجود (حفر غير منتظم الشكل بعمق 4 متر ينتهى بسرداب للناحية القبلية بطول 8 متر ينتهى، وسرداب للناحية الغربية بطول 12 متر ينتهى، وآخر يتجه للناحية القبلية بطول 25 متر تقريبًا له سقف حجري وأرضية من الحجر الجيري وبنهايته نقوش على أحد أحجاره)، وعثر على (بعض المداميك من الطوب الأحمر وتشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر، والأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب)، وأمكن ضبط (12 قطعة متنوعة يشتبه فى آثريتها).



وبمواجهته اعترف بقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بقصد التربح وبمعاينة مكان البلاغ بمعرفة لجنة من الجهات المختصة، أفادوا بأن الحفر بقصد البحث عن الآثار وأن القطع الأثرية المضبوطة ترجع للعصر "اليوناني الروماني"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

