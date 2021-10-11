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لقاء الحسم.. موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 12:30 م
مصر
مصر
محمد أيمن
يرحل المنتخب المصري اليوم الأثنين لمواجهة نظيره المنتخب الليبي في المواجهة التي تجمع بينهما لحساب لقاءات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال فيفا قطر 2022.

مباراة مصر ضد ليبيا 

وتنطلق المواجهة بين المنتخبين عند حلول الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبوظبي.

وتُنقل تلك المواجهة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الفراعنة ويعلق عليها احمد شوبير عبر القناة الصوتية الأولى وحاتم بطيشة عبر القناة الصوتية الثانية.

ويحتاج المنتخب الوطني في تلك المواجهة إلى تحقيق الفوز من أجل وضع قدمًا في الدور النهائي أو التعادل لضمان تصدر المجموعة قبل جولتين على النهاية.

الكلمات المفتاحية

مصر ضد ليبيا مصر ليبيا

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