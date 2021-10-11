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التأمينات: مد فترة سداد مديونيات الشركات والمصانع لـ7 سنوات بمقدم 15%

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تفاصيل مد فترة سداد مديونيات الشركات والمصانع لـ 7 سنوات بمقدم 15%، قائلا إن جائحة كورونا أثرت على عدد من الشركات وأصبحت لا تستطع سداد التأمينات عن عمال شركاتهم.

وأشار "عوض"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، إلى أنهم التقوا بممثلي الشركات والمستثمرين في منطقة 6 أكتوبر، وتبين أن أكبر مشكلة تواجههم هى التأخر في سداد حصة التأمينات، وهذا التعثر يحدث عبئا على المستثمرين وأصحاب الأعمال.

وقال إنه تم وضع مبادىء لحل هذه المشكلة، وهى أن المنشأة التي عليها مديونية أقل من مليون جنيه يمكنها سداد مديونيتها حتى 5 سنوات على هيئة أقساط مع الالتزام بسداد حصة التأمينات الشهرية، أما الشركات التي عليها مديونية أكبر مليون جنيه سيتم سدادها على 7 سنوات مع دفع 15% من قيمة المديونية في البداية كمقدم للتقسيط.

ولفت إلى أن كل المستثمرين على مستوى الجمهورية يمكنهم تقسيط المديونية، والراغبين في التقسيط عليهم تقديم طلبا للهيئة، منوها بأن 7 آلاف شركة في منطقة أكتوبر متعثرة في سداد المديونيات.

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مصانع مديونيات الشركات والمصانع شركات التأمينات أخبار مصر

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