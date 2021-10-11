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"العسومي" يهنئ راشيد الطالبي العلمي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب بالمغرب

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 12:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هالة الشحات

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم الإثنين، راشيد الطالبي العلمي، بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا لمجلس النواب بالمملكة المغربية.

وأعرب العسومي، عن خالص التهاني لرئيس مجلس النواب المغربي على الثقة الكبيرة التي حظي بها من نواب الشعب المغربي، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة خدمةً للشعب المغربي.

وأكد على حرص البرلمان العربي على التنسيق والتعاون بين البرلمان العربي ومجلس النواب بالمملكة المغربية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات خدمةً لقضايا الأمة العربية وتحقيق تطلعات شعبها في العيش الكريم.

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي العسومي

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