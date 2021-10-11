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تشيلي يعود لسكة الانتصارات تحت قيادة لاسارتي بتصفيات المونديال

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 12:34 م
تشيلي
تشيلي
وكالات
استعاد منتخب تشيلي لكرة القدم مذاق الانتصارات في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، وتغلب على ضيفه منتخب باراجواي 2 / صفر صباح اليوم الاثنين في المباراة الـ11 لكل من المنتخبين بالتصفيات.

وحسم منتخب تشيلي تحت قيادة مدربه مارتن لاسارتي، المدير الفني الأسبق للأهلي المباراة بهدفين في الشوط الثاني سجلهما بنجامين بريريتون وماوريسيو ايسلا في الدقيقتين 69 و72.

وأنهى كل من المنتخبين المباراة بعشرة لاعبين فقط، حيث طُرد تشارلز أرانجويز من صفوف منتخب تشيلي في الدقيقة 74 كما طُرد عمر الديريتي من منتخب باراجواي في الدقيقة 89، وذلك لحصول كل منهما على الإنذار الثاني في المباراة.

ورفع منتخب تشيلي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثامن بينما تجمد رصيد باراجواي عند 12 نقطة في المركز السادس.

وكان منتخب تشيلسي قد استهل مشواره في التصفيات بالتعادل مع كولومبيا ثم فاز على منتخب بيرو وبعدها افتقد مذاق الانتصارات طوال ثماني مباريات حقق فيها ثلاثة تعادلات مقابل خمس هزائم.

الكلمات المفتاحية

رياضة تشيلي تشيلسي إلى كأس العالم 2022 أس العالم 2022

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