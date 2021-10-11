كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيا وسط مفاجأت نارية

إستقر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني على التشكيلة التي سيخوض بها الفراعنة مواجهة المنتخب الليبي اليوم الأثنين لحساب مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال فيفا قطر 2022.





تشكيلة مصر ضد ليبيا





ومن المُنتظر أن يخوض المنتخب الوطني المصري المباراة بالأسماء التالية :-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد حجازي ، أيمن أشرف ، محمود الونش ، أكرم توفيق.

خط الوسط : عمرو السولية ، محمد النني ، طارق حامد.

خط الهجوم : محمد صلاح ، عمر مرموش ، مصطفى محمد.





وقبل المباراة يحتل المنتخب المصري المركز الأول على لائحة الترتيب برصيد سبعة نقاط في الوقت الذي يحتل فيه المنتخب الليبي المركز الثاني برصيد ستة نقاط قبل جولتين على نهاية مشوار المرحلة الأولى من التصفيات.