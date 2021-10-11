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البرلمان العربي يدعو لصياغة عمل جماعي للمساهمة في مواجهة آثار التغير المناخي

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 12:38 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
هالة الشحات

دعا البرلمان العربي إلى تدشين تعاون مؤسسي على المستوى البرلماني لصياغة عمل برلماني جماعي للمساهمة في جهود مواجهة آثار التغير المناخي، على نحو يحقق المواءمة بين تفعيل الاتفاقيات الدولية المعنية بتغير المناخ، وبين التشريعات والاستراتيجيات الوطنية المعمول بها في هذا المجال.

وجاء ذلك خلال مشاركة وفد ممثل للبرلمان العربي برئاسة الدكتور عبدالكريم الدغمي، عضو البرلمان العربي، في الاجتماع البرلماني التحضيري للمؤتمر 26 لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، والذي عُقد يومي 8 و9 أكتوبر الجاري 2021م، في العاصمة الإيطالية روما، وضم الوفد كل من النائب عبد الكريم قريشي، والنائب علي بن ناصر المحروقي، والنائب علي الخلايلي أعضاء البرلمان العربي.

وخلال الكلمة التي ألقاها باسم البرلمان العربي، أكد الدكتور عبد الكريم الدغمي، أن البرلمان العربي في إطار استراتيجية عمله الجديدة، يولي قضية تغير المناخ أهمية كبيرة، ومشدداً على الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون للمساهمة في التخفيف من آثار ظاهرة الانبعاث الحراري ودعم الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن. 

وذلك من خلال وضع تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات الحالية على نحو يوفر إطارًا قانونيًا جديدًا، لا يقف فقط عند حدود أهداف الحد من الانبعاثات الحرارية، وإنما ينطوي أيضاً على تضمين مشكلة تغير المناخ في جميع جوانب التنمية والخطط الوطنية والسياسات العامة، فضلاً عن تقييم أولويات السياسات الوطنية والاستراتيجيات الحالية المتعلقة بتغير المناخ.

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البرلمان العربي

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